رسمياً.. منتخب السلة يتأهل إلى البطولة الإفريقية

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي يؤكد فيه تأهل المنتخب الوطني رجال إلى البطولة الافريقية.

عقب خوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة والتي أحتلت مصر فيها المركز الثاني

وتستضيف مالي البطولة والتي تضم 12 منتخبًا لم يتم تحديدهم حتى الآن ولكن ضمنت مصر التأهل بصحبة كينيا بصفتهما أول وثاني الترتيب في تصفيات المنطقة الخامسة.

إلى البطولة الافريقية.عقب خوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة والتي أحتلت مصر فيها المركز الثانيخلف منتخب كينيا.وتستضيف مالي البطولة والتي تضم 12 منتخبًا لم يتم تحديدهم حتى الآن ولكن ضمنت مصر التأهل بصحبة كينيا بصفتهما أول وثاني الترتيب في تصفيات المنطقة الخامسة.

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