خالد جلال يطمئن على تأهيل مصطفى فتحي

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك جلسه مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق في حضور مدرب الأحمال اليوناني انطونيو وذلك للوقوف على البرنامج التأهيلي لمصطفى فتحي لاعب الفريق والذي سيتم تنفيذه اليوناني انطونيو وذلك للوقوف على البرنامج التأهيلي لمصطفى فتحي لاعب الفريق والذي سيتم تنفيذهمن غد الثلاثاء بهدف تجهيز اللاعب بدنيا قبل تحديد موعد انضمامه إلى التدريبات الجماعية للفريق. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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