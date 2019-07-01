رسمياً .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع الفرنسي رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي رسمياً عن التعاقد مع الفرنسي الدولي ادريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر . وأكد النادي في بيان رسمي مساء اليوم اتمام التعاقد مع اللاعب الذي قضي سبعة مواسم بين جدران النادي الباريسي وذلك عقب الانتهاء من الكشف الطبي . ويعقد يوفنتوس مؤتمراً صباحياً غد الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل الصفقة ولتقديم رابيو لوسائل الاعلام والجماهير في إيطاليا .

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