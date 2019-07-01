صور.. انطلاق أول أيام تدريب فرق البراعم (ب) لنادي المقاولون العرب

أنطلقت اليوم الاثنين، أول أيام تدريب فرق البراعم (ب) لنادي المقاولون العرب، الذي استقبل عددا كبيرا من لاعبي الناشئين، في الايام الماضية وتم اختيار أفضل ما بينهما، ليمثل الوجه المشرف لذئاب الجبل،

ويتألق في الأيام القادمة.

وتم ذلك، في حضور محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادي المقاولون العرب، وكذالك في وجود محمد زمزم وحمدى سكلا المشرفين

على براعم (ب)، كما إن بدء اليوم الأثنين لمواليد 2007/2008/2009/2010/2011/2012.

كما حدد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لذئاب الجبل، ايام السبت في تمام الساعة الثامنة صباحا، والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، ويشرف على فرق البراعم كل من محمد زمزم وحمدي سكلا.

Advertisements