أحمد علاء يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

غادر أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الإصابة. الذي أقيم مساء اليوم بسبب الإصابة. وتعرض علاء للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، ضمن برنامج فترة الاعداد.

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