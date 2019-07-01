رئيس اتحاد تنس الطاولة : سعداء بتصدر مصر لبطولة أفريقيا للبارالمبية

أبدى معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، سعادته بتصدر مصر لبطولة أفريقيا للبارالمبية.
وأكد عاشور أن مصر تمكنتمن التأهل بثمانية لاعبين بواقع ستة رجال و اثنين سيدات،
وذلك مع إمكانية المتأهلين من مصر في المراحل القادمة لاستكمال المشاركة في البطولات القادمة.
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