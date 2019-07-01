رئيس اتحاد تنس الطاولة : سعداء بتصدر مصر لبطولة أفريقيا للبارالمبية

أبدى معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، سعادته بتصدر مصر لبطولة أفريقيا للبارالمبية.

وأكد عاشور أن مصر تمكنت

من التأهل بثمانية لاعبين بواقع ستة رجال و اثنين سيدات،وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها بهذا العدد من اللاعبين.

وذلك مع إمكانية المتأهلين من مصر في المراحل القادمة لاستكمال المشاركة في البطولات القادمة.