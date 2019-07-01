بلد الوليد يطلب استعادة مهاجم فياريال

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تلقى فياريال عرضًا جادًا من بلد الوليد لاستعادة المهاجم الدولي التركي “أنيس أونال” بنظام الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وزعمت صحيفة “آس” أن المدير الفني لفياريال “خافي كاييخا” لا يُخطط للاحتفاظ بأنيس أونال في الموسم الجديد 2020/2019.

المدرب الذي جدد عقده بعد نجاحه في انقاذ الفريق من الهبوط، ينوي الاعتماد على المهاجم الإسباني “جيرارد مورينو” بالإضافة إلى اللاعب الكولومبي “كارلوس باكا” والثنائي الأفريقي “توكو إيكامبي وتشوكويوز”، بالتالي فلن يكون لأنيس أونال مكان في التشكيلة الأساسية وحتى الاحتياطية.

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وإذا لم يبدل كاييخا قناعاته بمنتصف الموسم المقبل، فمن المؤكد رحيل أوناي بشكل دائم عن صفوف فريق الغواصات الصفراء.

ودفع فياريال مبلغ 14 مليون يورو للتعاقد مع أنيس أونال من مانشستر سيتي، بعد أن سجل 19 هدفًا في جميع المسابقات مع أف سي تفينتي الهولندي بموسم 2017/2016، لكنه لم يتمكن من إعادة انتاج نفس الأداء منذ ذلك الحين.

وسجل أنيس ستة أهداف في 34 مباراة رفقة بلد الوليد بالموسم الماضي، خلال فترة إعارته من فياريال، بعد أن سجل أربعة أهداف فقط لفياريال في 24 مباراة بالموسم الذي سبقه.

وانضم اللاعب الدولي التركي بشكل دائم لصفوف الغواصات الصفراء من مانشستر سيتي، كما سبق له أن لعب في بورصاسبور التركي وجينك البلجيكي وبريدا الهولندي وليفانتي الإسباني.