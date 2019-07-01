اونلاين | رابط Koooora Match السنغال وكينيا بث مباشر كورة لايف بطولة امم افريقيا 2019 مصر CAN

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بث مباشر مباراة السنغال وكينيا اليوم الاثنين 1-7-2019 بث مباشر ، يقدم لكم الخليج 365 الرياضي مشاهدة مميزة لمباراة السنغال وكينيا اليوم يلا شوت على ملعب الدفاع الجوي، يلاشوت في جولة مرتقبة لمنتخب السنغال ونظيره الكيني في مشوار التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019 يلا شوت جوال مباراة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، يلا شوت حصري مباراة اليوم السنغال ضد كينيا.

موعد مباراة كينيا والسنغال اليوم الاثنين 1-7-2019 في بطولة أمم إفريقيا:

يستقبل ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي مباراة قوية تجمع كينيا والسنغال في إطار المحطة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو من الشهر الجاري، موعد مباراة السنغال ضد كينيا يلا شوت بدون تقطيع في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مصر ، 21:00 مساء بتوقيت الاردن ، الساعة 21:00 مساء بتوقيت سوريا، الساعة 22:00 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 22:00 مساء بتوقيت جزر القمر، الساعة 22:00 مساء بتوقيت قطر يلا شوت الجديد.

تشكيل منتخب السنغال المتوقع:

في حراسة المرمى: ميندي.

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في خط الدفاع: موسى واجي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي.

في خط الوسط: كيربين دياتا - بادو نداي - ألفريد نيداي -كيتا بالدي.

في خط الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج.

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تشكيل كينيا المتوقع:

باتريك ماتاسي، ديفيد أوينو، عبود عمر، جوزيف أوكومو، موسى محمد، فيكتور وانياما، جوهانا أومولو، فرانسيس كاهاتا، أيوب تيمبي، إريك أوما، مايكل اولونجا.