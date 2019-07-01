اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين 1-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot رابط Algeria and Mauritania

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مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين 1-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot حيث يحتضن استاد الدفاع الجوي مباراة قوية تجمع بين منتخب الجزائر ونظيره الجزائر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام فعالياتها في مصر.
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تأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطولة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين.
بينما يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة الثالثة بدون نقاط، حيث خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، ولم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، وتلقى هزيمة علي يد المنتخب الكيني في في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين نظيفين.
لايف مباراة الجزائر وتنزانيا شاهد عبر رابط بث مباشر كورة ستار kora star :
ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
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وسوف تذاع أحداث مباراة الجزائر وتنزانيا مباشرة من خلال البث الفضائي لشبكة قنوات بي إن سبورت عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، فضلا عن البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .
بث مباشر مباراة الجزائر وتنزانيا عبر رابط كورة لايف kora live :
من المتوقع أن يبدأ المنتخب الجزائري بقيادة جال بلماضي مباراة تنزانيا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: حمد فارس – رفيق حليش – مهدي تاهرات – مهدي زفان، خط الوسط: مهدي عبيد – هشام بوداوي – ياسين براهيمي، خط الهجوم: آدم وناس – أندي ديلور– إسلام سليماني.
بينما سيبدأ المنتخب التنزاني بقيادة إيمانويل إيمونيكي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: العيسى مانولا، خط الدفاع: جابريل جاديل - يونداني - دافيد موانتيكا - حسن خميس، خط الوسط: فريدي موسى - موداثيري يحيى - إيراستو نيوني - توماس أوليموانجو، خط الهجوم: مبوانا ساماتا - سيمون هابيجود.