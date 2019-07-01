اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين 1-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot رابط Algeria and Mauritania

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مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم الإثنين 1-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot حيث يحتضن استاد الدفاع الجوي مباراة قوية تجمع بين منتخب الجزائر ونظيره الجزائر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام فعالياتها في مصر.

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تأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطولة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين.

بينما يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة الثالثة بدون نقاط، حيث خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، ولم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، وتلقى هزيمة علي يد المنتخب الكيني في في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين نظيفين.