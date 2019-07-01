اونلاين | wON TV يلا حصري شووت مشاهدة مباراة الجزائر ضد تنزانيا Algeria VS Mauritania بث مباشر الجزائر بطولة افريقيا VIVA Algeri

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بث مباشر يلا شوت بلس مباراة الجزائر ضد تنزانيا والتي تجمع الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها أرض الكنانة حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر الاسطورة كورة اونلاين.
كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم:
كورة لايف KORA LIVE ويسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق الفوز للوصول إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب كينيا بثنائية نظيفة وفي الجولة الماضية على منتخب السنغال بهدف يوسف البلايلي وتمكن روابط بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD المشاهدين من متابعة المباراة جودة عالية بدون تقطيع.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء بالتشكيل الآتي :-
• حراسة المرمي: رايس مبولحي.
• خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال.
• خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن.
• خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز.
فيما يدخل منتخب كينيا اللقاء بتشكيلة :-
• حراسة المرمى : عيسى مانولا.
• خط الدفاع : جابريل جاديل - يونداني - دافيد موانتيكا حسن خميس
• خط الوسط فريدي موسى - موداثيري يحيى - إيراستو نيوني - توماس أوليموانجو - مبوانا ساماتا
• خط الهجوم سيمون هابيجود.
كورة ستار تابع لايف مباراة الجزائر وتنزانيا مباشر
كورة ستار KORA STAR قي الوقت الذي ضمن فيه المنتخب التنزاني توديع المنافسات من الدور الأول وذلك بعد أن تلقى الخسارة في مناسبتين ضد السنغال بثنائية نظيفة في إفتتاح مبارياته بالبطولة وضد كينيا في الجولة الماضية بهدفين مقابل ثلاثة يلا شوت حصري تتيح لعشاق المنتخبين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين.