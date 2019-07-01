اونلاين | رابط BEIN MATCH : بث مباشر مباراة السنغال وكينيا Yalla ShooT| مشاهدة مباراة السنغال HD اليوم KORA LIVE| جووول ساديو ماني

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مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوى مباراة قوية بين منتخبي السنغال وكينيا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، بدور المجموعات ضمن بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، في الفتره بين ال 21 من يونيو الحالي حتى 19 يوليو القادم.

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ويسعى أسود التيرانجا، خلال المباراة لحسم الثلاث نقاط، لضمان التأهل إلى دور ثمن النهائى، بعدما خسروا فى المباراة الماضية أمام المنتخب الجزائرى، بهدف دون مقابل، بينما سيسعى منتخب كينيا لتحسين وضعيتهم في جدول ترتيب المجموعة الثالثة وإحداث المفاجآة أمام السنغال.

ويدخل السنغال المباراة في المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على تنزانيا بهدفين مقابل للاشئ والخسارة من الجزائر بهدف مقابل للاشئ، بينما يخوض كينيا اللقاء في المركز الثالث للمجموعة برصيد 3 نقاط أيضا، جمعهم من الفوز على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والخسارة من الجزائز بهدفين نظيفين.

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تنطلق أحداث مباراة السنغال وكينيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي السعاة الثامنة بتويت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وسوف تنقل أحداث مباراة السنغال وكينيا على قناة تايم سبورت الأرضية الجديدة، والبث الأرضي الرقمي يتم مشاهدته واستقباله من قبل المواطنين الموجودين داخل مصر، بينما تذيع البث المباشر فضائيا قناة bein sports max 1 hd.

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ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السنغالي المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: ميندي، خط الدفاع: واجي، كوياتي، كوليبالي، سابالي، خط الوسط: ندياي، بابي ندياي، دياتا، خط الهجوم: ساديو ماني، كيتا بالدي، نيانج.

بينما من المتوقع أن يلعب منتخب كينيا بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: ماتاسي، خط الدفاع: أوينو، موسى محمد، جوزيف أوكومو، عبود عمر، خط الوسط: فيكتور وانياما، جوهانا أومولو، أيوب تيمبي، كاهاتا، إريك أوما، خط الهجوم: مايكل أولونجا.

الجدير بالذكر ان لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، قد اختارت الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة السنغال وكينيا في الجولة الختامية للمجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها باستاد الدفاع الجوي، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكما رابعا.