اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال كينيا بث مباشر (GOAL EGYPT) بي إن سبورتس المفتوحة يلا شوت elfra3na اون لاين جودة عالية

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KORA STAR – مشاهدة أهم مباريات اليوم حصري KORA LIVE، عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 1-7-2019 سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد "الدفاع الجوي" حيث المواجهة المرتقبة بين منتخب السنغال ونظيره كينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019.

YALLA SHOOT – كورة أونلاين مشاهدة بث مباشر لمباراة السنغال ضد كينيا علي KORA HASRY، مشاهدة الآن مباراة السنغال وكينيا التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الاثنين 1-7-2019 على أرضية استاد "الدفاع الجوي" في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية EGYPT 2019، شاهد مباراة السنغال وكينيا على الانترنت من خلال روابط البث المباشر.

المدرب الوطني آليو سيسيه المدير الفني للسنغال سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي، موسى واجيه.

خط الوسط: كيتا بالدي، ألفريد نداي، إدريسا جوييه، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: ساديو ماني، مباين يانج.

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أما منتخب كينيا سيخوض مواجهة السنغال اليوم بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي: باتريك ماتاسي

خط الدفاع: ديفيد أوينو، عبود عمر، جوزيف أوكومو، موسى محمد

خط الوسط: فيكتور وانياما، جوهانا أومولو، فرانسيس كاهاتا

خط الهجوم: أيوب تيمبي، إريك أوما، مايكل اولونجا.

وتذاع مباريات بطولة أمم إفريقيا CAN 2019 بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس، ويمكنكم مشاهدة مباراة السنغال وكينيا على قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، كما يستطيع عشاق الساحرة المستديرة متابعة المباراة عبر التردد الارضي لقناة TIME SPORT المصرية ويمكن مشاهدة المباراة أونلاين.

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