اونلاين | كورة ستار Algeria and Mauritan يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشر live7HD جودة مُتعددة COOL KORA مشاهدة الجزائر الان

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يلا شوت بث مباشر مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب تنزانيا والتي ستقام اليوم الاثنين 1-7-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا كورة ستار يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب beIN Sports Max بين سبورتس الرياضية.

مشاهدة مباراة كورة أونلاين بث مباشر الجزائر ضد تنزانيا:

كورة أون لاين ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مواجهة منتخب تنزانيا كالتالي :-

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رايس مبولحي - رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال - سفيان فيجولي - عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تنزانيا أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في مصر :-

عيسى مانولا - جابريل جاديل - يونداني - دافيد موانتيكا - حسن خميس - فريدي موسى - موداثيري يحيى - إيراستو نيوني - توماس أوليموانجو - مبوانا ساماتا - سيمون هابيجود.