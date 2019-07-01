اونلاين | أسرع رابط : KOOORA GOAL مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر يلا شوت حصري 7SRY ماتش السنغال ON SPOTS المفتوحة

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كورة توداي KORA2DAY، كورة اتش دي KORAHD، كورة ستار KORA STAR لمباراة منتخب السنغال ضد منتخب كينيا، والتي ستقام اليوم الاثنين 1-7-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، بين ماتش BEIN MATCH، كول كورة COOL KORA، كورة جول KOOORA GOAL.

يلا لايف YALLA LIVE وسوف تقام المباراة بين منتخب السنغال ومنتخب كينيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، كل حصري kol7sry، بي إن سبورتس beIN SPORTS، يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot، كورة اون لاين كورة اونلاين Kora Online TV بث مباشر.

كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة، ويتصدر منتخب الجزائر تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد الفوز على منتخب السنغال في المباراة الماضية بنتيجة هدف نظيف، ويحل أسود التيرانجا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يلا شوت جوال، يلا شوت حصري، يلا شوت بدون تقطيع، اهم مباريات اليوم جوال، يلا شوت نقل مباشر، بي ان ماتش حصري.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لمنتخب السنغال كالتالي :-

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي، موسى واجيه.

خط الوسط: كيتا بالدي، ألفريد نداي، إدريسا جوييه، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: ساديو ماني، مباين يانج.

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