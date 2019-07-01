اونلاين | BeIn Livehd7: بث مباشر مباراة السنغال وكينيا يلا شوت بلس مباراة Senghal vs Kenia بث مباشر اليوم كورة ستار beIN

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ستكونوا متابعينا الكرام على موعد مع مشاهدة مباراة السنغال وكينيا كورة اون لاين كورة اونلاين Kora Online TV بث مباشر كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وذلك في إطار المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم الإثنين 1-7-2019.

ويواجه منتخب السنغال نظيره كينيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر مجاناً يوتيوب بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الجزائر: 6 نقاط

2- السنغال: 3 نقاط

3- كينيا: 3 نقاط

4- تنزانيا: بدون نقاط

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وتعتبر مباراة قوية بين الفريقين حيثُ يسعى منتخب السنغال لأن يتأهل للدور التالي من البطولة كثاني لمجموعته فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot شاهد وتابع الآن مباراة السنغال اليوم بث مباشر في كأس أمم أفريقيا.

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة لمباراة كينيا:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي، موسى واجيه.

خط الوسط: كيتا بالدي، ألفريد نداي، إدريسا جوييه، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: ساديو ماني، مباين يانج.

وينتظر أن يتم نقل مباراة السنغال وكينيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر في ختام مباريات المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية.