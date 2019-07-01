اونلاين | رابط يلا Mauritania شووت مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت الجديد AlgeriaVS Mauritania يوتيوب جودةHD

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يوفر لكم متابعينا الكرام موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر الاسطورة للمباريات LIVE7HD وذلك في المباراة القوية التي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم

وسيواجه منتخب الجزائر منافسه تنزانيا على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، وستكونوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام المباراة مذاعة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً يوتيوب.