اونلاين | رابط يلا Mauritania شووت مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت الجديد AlgeriaVS Mauritania يوتيوب جودةHD

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يوفر لكم متابعينا الكرام موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر الاسطورة للمباريات LIVE7HD وذلك في المباراة القوية التي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم الإثنين الموافق 1-7-2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
موعد مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم
وسيواجه منتخب الجزائر منافسه تنزانيا على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، وستكونوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام المباراة مذاعة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً يوتيوب.
ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة كالآتي:
1- الجزائر: 6 نقاط
2- السنغال: 3 نقاط
3- كينيا: 3 نقاط
4- تنزانيا: بدون نقاط
وتعد مباراة قوية حيثُ يسعى المنتخب الجزائري لحصد العلامة الكاملة وكان قد فاز في الجولة الأولى على كينيا 2-0 ثم على السنغال 1-0، أما تنزانيا بلا فوز، مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر كورة ستار KORA STAR مجاناً كورة لايف كول كورة مشاهدة رياض محرز وجمال بلعمري وبغداد بونجاح بث مباشر كورة جول KOOORA GOAL.
تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة لمباراة تنزانيا:
حراسة المرمى: رايس مبولحي
خط الدفاع: محمد فارس، رفيق حليش، مهدي تاهرات، مهدي زفان
خط الوسط: مهدي عبيد، هشام بوداوي، ياسين براهيمي، آدم وناس
خط الهجوم: أندي ديلور، إسلام سليماني
وستكون مباراة الجزائر وتنزانيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث الاسطورة للمباريات كول كورة كورة جول