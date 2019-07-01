اونلاين | CAN رابط مباراة السنغال YALLA SHOOT مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر يلا شوت الجديد ماتش السنغال يوتيوب جودة مُختلف

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حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: موسى واجي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي.

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خط الوسط: كيربين دياتا - بادو نداي - ألفريد نيداي -كيتا بالدي.

خط الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج.

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تنقل مباراة السنغال ضد كينيا على عدة قنوات رياضية، لعل أبرزها وأهمها هي شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR لنقل المباراة لحظة بلحظة عبر شاشتها، كما تنقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، بالإضافة إلى قنوات Canal + Sport 1 Afrique و Eurosport 2 Spain، كل حصري رابط ماتش السنغال الآن.

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