رياضة | عبد الله السعيد.. نجم فقد بريقه مع منتخب الفراعنة في كان 2019 (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد.. نجم فقد بريقه مع منتخب الفراعنة في كان 2019 (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يظهر عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بشكل مميز خلال مشاركته في مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، وظهر بعيدًا عن مستواه المعروف، خاصة أنه كان أحد أهم الأوراق الرابحة في منتخب الفراعنة تحت قيادة المدرب السابق هيكتور كوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "تويتر" أبرز أرقام "السعيد" في الدور الأول من بطولة أمم إفريقيا 2019 وجاءت كالتالي:

- شارك في 3 مباريات مع منتخب مصر بشكل أساسي

- لعب "السعيد" 227 دقيقة فعلية خلال مباريات الدور الأول من بطولة أمم إفريقيا.

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- إجمالي التمريرات لـ"السعيد" بلغ (136 تمريرة)، منها (105 تمريرة) صحيحة.

- بلغت دقة تمريرات نجم بيراميدز (77%).

- استطاع الوصول لمرمي المنافس مرتين، منها مرة وحيدة على المرمي، وفقد الكرة 4 مرات.

- لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال المباريات الثلاث للفراعنة بالدور الأول من البطولة القارية.

** عبد الله السعيد شارك في 44 مباراة خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر والتي بدأت عام 2008، وسجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له (2889 دقيقة).