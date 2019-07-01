رياضة | نجم جنوب أفريقيا: لم نستحق الخسارة من المغرب.. والحظ لم يحالفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جنوب أفريقيا: لم نستحق الخسارة من المغرب.. والحظ لم يحالفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هلومفو كيكانا لاعب جنوب افريقيا ان فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال كيكانا عقب المباراة: "كنا متماسكين واستقبلنا هدفا في اللحظات الاخيرة وكان حظنا سيئا، منتخب المغرب نجحوا في ادارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة".

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وتابع قائلا: "كنا نحاول التسجيل والمباراة كانت مفتوحة امام الجميع، كلا الفريقين استحقا الفوز، لكن نحتاج ان نكون اكثر فعالية امام المرمى، حيث صنعنا العديد من الفرص ولم نسجل".

واختتم كيكانا تصويحاته قائلا: "لم نستحق ان نكون في هذا الوضع بالمجموعة، فثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات لا تعبر عنا او الامكانيات الموجودة بمنتخب جنوب افريقيا".

وانهى جنوب افريقيا الدور الاول محتلا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط خلف المغرب ٩ نقاط وكوت ديفوار ٦ نقاط، وينتظر نهاية كل مباريات الدور الاول لمعرفة اذا كان سيتأهل لدور ال١٦ ضمن افضل ثوالث.