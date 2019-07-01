رياضة | منتخبي نيجيريا ومدغشقر يطلبان تأجيل زيارة مكتبة الاسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخبي نيجيريا ومدغشقر يطلبان تأجيل زيارة مكتبة الاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو منتخبي نيجيريا و مدغشقر تأجيل زيارة مكتبة الاسكندرية حيث اعتذر الجانبان عن الزيارة للتركيز في التدريبات اليومية استعدادا لمواجهات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها السبت المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المقرر فيه ان تفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها غدا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا لاستقبال بعثتى منتخب نيجيريا و مدغشقر وذلك ضمن برنامج زيارات المنتخبين.

كان عامر حسين رئيس المجموعة الثانية ببطولة الامم افريقيا اعلن في وقت سابق عن ان مكتبة الإسكندرية وافقت على طلب اللجنة المنظمة للبطولة , بالسماح بدخول الجماهير الافريقية بزيارة وتفقد المكتبة مجانا في جميع الأوقات .

ووجه حسين الشكر لمسئولى المكتبة على علي طلب اللجنة المنظمة حتى يتم دخول جماهير منتخبات نيجيريا وغينيا وبروندى ومدغشقر للمكتبة كأحد المعالم السياحية والعلمية الهامة ليس فقط في مصر بل في العالم.