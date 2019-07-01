رياضة | أحمد ناجى لـ"الخليج 365 الرياضي": أهنئ الشناوى على مستواه وربنا يرجع جنش بألف سلامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ناجى لـ"الخليج 365 الرياضي": أهنئ الشناوى على مستواه وربنا يرجع جنش بألف سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر بحارس الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية محمد الشناوى والذى يقدم بطولة مميزة حتى الأن وحافظ على شباكه نظيفه خلال الثلاث مباريات فى دور المجموعات أمام كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وصرح ناجى ل"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" رسالتى لمحمد الشناوى أن أقول له مبروك وأقوم بتهنئته على أدائه وأقول له ننتظر منك الكثير وبلدك أيضاً تنتظر منك الكثير".

وعن رسالته لحارس مرمى الزمالك محمود جنش والذى أصيب بقطع فى وتر أكيليس :" ألف سلامة وإن شاءالله يرجع بشكل جيد للملاعب".

ويذكر أن منتخب مصر حقق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد وعلى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بهدفين دون ر