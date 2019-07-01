رياضة | هم أخبار برشلونة اليوم.. البارسا يقترب من حسم كبري صفقاته والصراع يشتعل مع ريال مدريد على نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هم أخبار برشلونة اليوم.. البارسا يقترب من حسم كبري صفقاته والصراع يشتعل مع ريال مدريد على نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الاثنين الموافق 1 - 7 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 1 - 7-2019:

برشلونة يؤمن نفسه من هبوط مستوي "نيمار" بشرط غريب

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني يسعي للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية ا لمقبلة، لكنه يخشي من تراجع مستوي اللاعب وعدم تقديم الأداء المنتظر منه مع الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لإدراج شرط في عقد نيمار يتضمن جزءا ماليا من عقد اللاعب، يتم صرفه بناء على المتغيرات في الأداء الرياضي، للتأكد من أن البرازيلي سيبذل قصارى جهده إذا عاد للفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفية الاسبانية أن برشلونة فكر في إدراج هذا الشرط في عقد نيمار، لأنه لا يريد المخاطرة بإجراء صفقة بهذا الحجم، دون التأكد من أن نيمار سيكون هو نفسه اللاعب الذي ظهر من قبل مع برشلونة من حيث الأداء.

يذكر أن تياجو سيلفا نجم منتخب البرازيل، ألمح إلى إمكانية رحيل مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرباح برشلونة من صفقة نيمار

يقاتل نادي برشلونة الإسباني لضم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويخطط برشلونة لوضع شروط خاصة المال من الاعلانات والأرباح الدعائية بالحصول على 50% من أرباح اللاعب من الاعلانات في السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار لديه 121 مليون متابع على الرسمي من خلال انستجرام وسوف يمنح برشلونة المزيد من الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

برشلونة يربح 80 مليون يورو من "جريزمان" قبل اللعب

اقترب أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني من الانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يسعى إلى إنهاء التعاقد مع جريزمان في الأيام المقبلة، حتى يوجه اهتمامه لعملية التعاقد مجددا مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار.

ويسعى أتلتيكو لإتمام عملية بيع جريزمان بأسرع وقت، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته بالرحيل عن الفريق.

رئيس الليجا يرفض انضمام "نيمار" لبرشلونة

اعترف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بعدم رغبته في عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، هذا الصيف.

وقال تيباس في حوار مع إذاعة "وندا سيرو"، إنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليجا لأنه "نموذج سيء"، مضيفا أنه سيرحب بعودته إلى الدوري حين "يصبح سلوكه حسنا".

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وأضاف تيباس: "يمكن لنيمار أن يكون لاعبا رائعا، لكن السلوك أمر ضروري ضمن القيم التي نحاول إظهارها في بطولتنا".

برشلونة يبيع نجميه المخمورين خوفا على ميسي

كشف البيلاروسي ألكسندر هليب نجم برشلونة الإسباني عن أن إدارة الفريق الكتالوني باعت النجمين المعتزلين البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي ديكو عام 2008 خوفًا على ليونيل ميسي.

وأوضح هليب للتليفزيون كانا يأتيان للتدريبات بحالة سكر، وكان الفريق يخاف على جوهرته الأرجنتينية الذي بات لاحقًا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة.

وأضاف هليبل: "الفريق كان يخاف من أن يحذو الشاب ميسي حذوهما ويقلد تصرفاتهما وبالتالي ينهار مستقبله الكروي".

وكان ميسي وقتها يبلغ من العمر 21 عاما، وكان بديلا لرونالدينيو أو صامويل إيتو أو تيري هنري، رغم أنه كان يعطي مؤشرات على أنه نجم كبير يمتلك مستقبلا مشرقا.

نجم أياكس يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل في صراع مع غريمه التقليدي ريال مدريد للحصول على خدمات الهولندي فان دي بيك نجم أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع فان دي بيك بعد اقتراب الرحيل المحتمل للاعبي الفريق دينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا، ويرغب في ضم دي بيك لتدعيم خط الوسط بجانب فرينكي دي يونج، وراكيتيتش، وبوسكيتس، وارثر ميلو، وفيدال وسيرجي روبرتو.

وكشفت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يرغب في ضم فان دي بيك مقابل 60 أو 65 مليون يورو.

علي الجانب الآخر يرغب ريال مدريد في التعاقد مع نجم أياكس الهولندي بعدما وجد صعوبات في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وينوي النادي الملكي تقديم عرض بـ 50 مليون يورو لضم فان دي بيك

تقارير.. برشلونة يقترب من حسم أكبر صفقاته الصيفية

أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن فريق برشلونة اقترب من استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة " سبورت الاسبانية"، أن البرازيلي نيمار أصبح قريباً للغاية من العودة إلى صفوف برشلونة الاسباني، مؤكدة أن المفاوضات بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان الفرنسي تسير بشكل جيد، وتتقدم بسرعة لافتة.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان، وافق على بيع نيمار إلى برشلونة مقابل الحصول على 222 مليون يورو، وهي القيمة المالية التي دفعها النادي الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي عام 2017.

زميل ميسي يقترب من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يجهز للتعاقد مع زميل البرغوث ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين وذلك هذا الصيف.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وستكلفه الصفقة مبلغ 112 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مارتينيز مهاجم الإنتر يمر بفترة رائعة حاليًا مع منتخب الأرجنتين، بعد أن سجل 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع بلاده.

ويقدم مارتينيز موسمًا رائعاً مع إنتر ميلان فقد استطاع أن يسجل 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 35 مباراة مع الفريق وهو ما جعل إدارة برشلونة تصرف النظر عن ضم ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر الآخر.