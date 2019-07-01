رياضة | مُحاربون بلا أنياب.. منتخب ناميبيا "بدون إنتصارات" في 3 مشاركات بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُحاربون بلا أنياب.. منتخب ناميبيا "بدون إنتصارات" في 3 مشاركات بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب ناميبيا منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، بعد خسارته أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط، بعدما تلقي 3 هزائم متتالية، بدأها بالخسارة أمام منتخب المغرب بهدف دون مقابل، ثم خسر مجددًا وبنفس النتيجة أمام منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية، واختتم مشواره في دور المجموعات بهزيمة قاسية أمام منتخب كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفشل منتخب ناميبيا في تحقيق أي انتصار خلال 3 مشاركات له في بطولة أمم إفريقيا، حيث خاض 9 مباريات في مشاركاته بـ"الكان" تعادل في مباراتين، وخسر 7 مباريات، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

وجاءت مشاركات منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا كالتالي:

- 1998:

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في أول ظهور له في بطولة أمم إفريقيا عام 1998، وقع بالمجموعة الثالثة وافتتح مشواره بهزيمة فادحة أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4 - 3، ثم تعادل في الجولة الثانية مع منتخب أنجولا 3 -3 ، قبل أن يخسر مجددًا بالجولة الثالثة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 4 - 1، وتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة.

- 2008:

شارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عام 2008، وجاء ضمن المجموعة الأولي، حيث خسر مباراته الافتتاحية بالبطولة بنتيجة 5-1 أمام منتخب المغرب، وسقط في الجولة الثانية أمام منتخب غانا بهدف دون مقابل، واختتم مشواره بالبطولة بالتعادل مع غينيا 1-1، وتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

-2019:

في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا والمقامة في مصر لم يقدم منتخب ناميبيا جديدًا يذكر، حيث فشل في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة القارية، حيث خسر أمام منتخب المغرب 1-0 بالجولة الاولي، ثم أمام جنوب إفريقيا بنفس النتيجة، وانهي مشواره في البطولة بخسارة فادحة أمام كوت ديفوار 4-1 وودع البطولة متذيلا ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط.