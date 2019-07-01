رياضة | رينارد لـ "الخليج 365 الرياضي": لعبنا في مجموعة الموت.. وحققت هدفي الأهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد لـ "الخليج 365 الرياضي": لعبنا في مجموعة الموت.. وحققت هدفي الأهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي أن الحديث عن فوز فريقه ببطولة أمم أفريقيا 2019 هو أمر مبكر للغاية.

وقال رينارد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "كان هدفي الصعود للمركز الأول لمواجهة فريق صاحب المركز الثالث في المجموعات الاخري".

وأضاف: "لعبنا في مجموعة الموت .. ومنتخب البافانا بافانا يستحق أن يحصل على نقاط اكثر من التي حصل عليها لانه فريق جيد".

واختتم مدرب أسود الأطلسي بقوله: "لا يوجد إصابات في الفريق بعد تخطي دور المجموعات".