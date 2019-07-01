رياضة | رينارد: كنا كـ"الشيوخ" في الشوط الأول.. ولعبنا في مجموعة صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد: كنا كـ"الشيوخ" في الشوط الأول.. ولعبنا في مجموعة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه دخل المباراة في الشوط الثاني، مؤكدا أن المغرب لم يلعب إلا الشوط الثاني، واصفا خروج لاعبيه من الملعب بعد الشوط الأول بماسكين السيجار.

واكد على أن فريق جنوب إفريقيا كان قويا جدا، مشددا على أن المنافس كان عليه اللعب بطريقة هجومية لحاجته إلى الثلاث مباريات، مشيرا إلى أنه يبحث دائما عن النقاط الإيجابية، ولقد نجح في تحقيق مبتغاه من اللقاء بتسجيل هدف قبل الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وعاد ليقول: "في الشوط الأول كنا مثل الشيوخ، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم، أحيانا الساحرة المستديرة تصل إلى نتائج مختلفة، وأعتقد أن جنوب إفريقيا تستحق نقاط أكثر من التي جمعتها على مدار البطولة، نحن علينا في منتخب المغرب أن نلعب مباراة 90 دقيقة وليس شوط واحد فقط مدته 45 دقيقة".

وأردف: "لا أحب التحدث عن اللاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعي فالناحية الإحصائية ممتاز، ولكن علينا الانتباه لدينا سباق جديد سوف يبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا واللعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الستة عشر أخبارا سيئة".

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واستطرد قائلا: "لعبنا في مجموعة صعبة جدا، ولعبنا أول مباراة لنا أمام أضعف فرق المجموعة وقد كان لديهم قوة كبيرة وحوافز كثيرة، لقد عانينا من هذا الأمر ولكننا نجحنا في صناعة الفارق، ثم كانت لدينا مباراة أخرى أمام كوت ديفوار وهو فريق قوي في إفريقيا، وكان علينا أن نحذر جنوب إفريقيا في لقاء اليوم، ولكنهم لم يبذلوا كل الطرق التي كان من المفترض أن يبذلونها".

وأكمل رينارد: "من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية من بطولة إفريقيا، هناك فرق قوية للغاية، لدينا الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا، ومدغشقر التي تقدم نتائج طيبة للغاية، توجد أمور جديدة ومفاجآت جديدة في دور الستة عشر، لأن اللقاء القادم لنا سيكون صعبا للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أخرجت كريم الأحمدي لأنه حصل على كارت أصفر وكنت أخشى أن أفقده في المباراة القادمة، لقد شعر اللاعب ببعض الألام، ولكنه طلب استكمال اللقاء، وبعد الإنذار قررت تغييره، ولم يكن لدينا أي إصابات".

واحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف سجله مباراة بوصوفه في الدقيقة 90، ليصل أسود الأطلسي إلى النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.