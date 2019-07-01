رياضة | بالأرقام .. هيرفي رينارد يسير بخطوات ثابتة نحو إنجاز تاريخي مع المغرب في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. هيرفي رينارد يسير بخطوات ثابتة نحو إنجاز تاريخي مع المغرب في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الفرنسي هيرفي رينارد منتخب المغرب إلي دور الـ16 بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، بعدما حقق "العلامة الكاملة" في دور المجموعات، بعدما تغلب على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية المقامة بمصر.

افتتح منتخب المغرب مشواره في بطولة أمم إفريقيا، بالفوز على منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل، قبل أن يكرر انتصاره بنفس النتيجة على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية، وهزم منتخب جنوب إفريقيا بهدف قاتل في لقاء الجولة الثالثة، ليحصد 9 نقاط ويتأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة.

أرقامه مع المغرب:

وتولي "رينارد" القيادة الفنية لمنتخب المغرب في 16 فبراير لعام 2016، وقاد أسود الأطلس في 43 مباراة حتي الآن، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 10 مباريات.

سجل لاعبو المغرب تحت قيادة "رينارد" 57 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا.

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حقق منتخب المغرب 3 انتصارات متتالية تحت قيادته بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا على ناميبيا، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وحقق العلامة الكاملة للمرة الأولي في تاريخ مشاركاته بالبطولة وحجز مكانه في دور الـ16 بالبطولة القارية.

- لقب غائب منذ 43 عامًا:

يسعي رينارد لقيادة منتخب المغرب للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا بعد غياب 43 عامًا عن منصات التتويج القارية، حيث يمتلك المنتخب المغربي لقب وحيد بالبطولة الإفريقية حققه عام 1976، ويأمل في حصد ثاني ألقابه بالبطولة هذا العام بقيادة الثعلب الفرنسي.

- إنجاز تاريخي للمدرب الفرنسي:

حال تتويج الفرنسي هيرفي رينارد بلقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب المغرب هذا العام، سيصبح المدرب الوحيد الذي حقق لقب بطولة أمم إفريقيا مع 3 منتخبات مختلفة، حيث توج بلقب البطولة عام 2012 مع منتخب زامبيا، وفي عام 2015 مع منتخب كوت ديفوار، ويحلم بحصد اللقب مع المنتخب المغربي على أرض الفراعنة هذا العام.