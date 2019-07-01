رياضة | مدرب جنوب أفريقيا: منتخب المغرب أجبرنا على الدفاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب أفريقيا: منتخب المغرب أجبرنا على الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن فريقه حاول الحصول على نقاط المباراة الثلاث أمام منتخب المغرب، مشددا على أنه لم يحاول اللعب في الشق الدفاعي بكل قوة، مؤكدا أن الأوضاع اضطرته إلى اللعب بشكل أفضل في الثلث الأخير من المباراة.

وأضاف أن 30 ثانية فقط، أثرت على نتيجة المباراة، ولكنها في النهاية كرة القدم، كاشفا النقاب عن الكلمات التي قالها للاعبي منتخب جنوب إفريقيا بعد نهاية اللقاء قائلا: "قلت لهم أنه سيأتي الوقت الذي نقيم فيه أدائنا لنرى كيف كان يمكننا الدفاع بطريقة أفضل وأن نهاجم بشكل أفضل، ولكن علينا أن لا نندم".

واحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف سجله مباراة بوصوفه في الدقيقة 90، ليصل أسود الأطلسي إلى النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.