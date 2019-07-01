رسميًا.. ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني انتقاله لاعب ماتيو كوفاسيتش إلى صفوف تشيلسي بشكل نهائي، بعدما قضى موسمًا في ملعب ستامفورد بريدج على سبيل الإعارة.
ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "وافق كل من نادي ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب ماتيو كوفاسيتش".
وأضاف: "يريد النادي أن يشكر كوفاسيتش على كل هذه السنوات من التفاني والكفاءة المهنية والسلوك المثالي، ويتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة".
البالغ من العمر 25 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ملعب ستامفورد بريدج، قبل إتمام انتقاله بشكل نهائي إلى البلوز لمدة 5 مواسم.
وقال: "لقد استمتعت حقًا بموسمي على سبيل الإعارة مع تشيلسي ، وأشعر بالراحة في النادي أنا سعيد جدًا لأن أكون قادرًا على الانضمام دائمًا".
وأضاف: "لقد حققنا عامًا ناجحًا، وفزنا ببطولة الدوري الأوروبي، وآمل أن أتمكن من تقديم مساهمة كبيرة في المواسم المقبلة".
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