كوت ديفوار تسحق ناميبيا وتتأهل لدور ال16

فاز منتخب كوت ديفوار على ناميبيا 4-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الإثنين، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا.

وسجل أهداف المنتخب الإيفواري، جارديل وسيري دي وويلفريد زاها وكورني في الدقائق 40 و63 و82 و89، فيما سجل لناميبيا كاماتوكا في الدقيقة 70.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وراء المتصدر المغرب (9 نقاط)، وجنوب أفريقيا في المركز الثالث (3 نقاط) وناميبيا في المركز الأخير برصيد فارغ.

وبدأ اللقاء متكافئا، حيث دخل المنتخب الناميبي المباراة دون أي مخاوف، وواجه نجوم كوت ديفوار بندية واضحة.

واستلم زاها كرة خارج مربع العمليات قبل أن يسدد عاليا، ورد المنتخب الناميبي بهجمة من الجهة اليمني، ومرر باباما كرة عرضية، تصدى لها الحارس الإيفواري جبوهو بنجاح، ثم سدد ويلفريد بوني بقوة، ومرت الكرة دون خطورة في الدقيقة 26.

المنتخب الإيفواري سقط في فخ أنانية بعض لاعبيه في العديد من الفرص، خاصة أمام مربع العمليات، وكانت تحركات اللاعب الناميبي شالولي الأكثر إزعاجا للدفاع الإيفواري.

بحلول الدقيقة 40 أرسل فرانك كيسي تمريرة عميقة إلى جارديل داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير في المرمى، مسجلا الهدف الأول لكوت ديفوار.

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ولم تكن ردة فعل المنتخب الناميبي قوية، بعد استقبال الهدف، حيث افتقد للأسلحة، من أجل الوصول لمرمى الحارس جبوهو.

وانطلق الشوط الثاني بإيقاع مرتفع من كوت ديفوار، وهدد وليفريد بوني المرمى الناميبي بتسديدة في الدقيقة 52.

في الدقيقة 58 أرسل سيري دي تسديدة قوية، فلمست الكرة أحد مدافعي ناميبيا، قبل أن تخدع الحارس كازابوا، لتسكن الشباك، هدفا ثانيا للعاجيين.

وشهدت الدقيقة 63 هجمة مرتدة للمنتخب الإيفواري. جراديل يمرر لزاها، الذي وجد نفسه وجها أمام الحارس كازابوا، وسدد، لكن الأخير يتدخل بنجاح.

وفي الدقيقة 70 ارتكب الحارس جبوهو خطأ فادحا عندما أراد تسديد الكرة، حيث عادت لكاماتوكا الذي توغل في مربع العمليات، قبل أن يسدد ويسجل الهدف الأول لناميبيا.

وأضاع ويلفريد بوني فرصة الهدف الثالث، في الدقيقة 78 بعدما انفرد بمرمى ناميبيا، وسدد بجانب المرمى دون تركيز، قبل أن يأتي الدور على زاها، الذي سجل الهدف الثالث للإيفواريين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل كورنيت الهداف الرابع، منهيا المواجهة بفوز مستحق للإيفواريين.