العطوي يطالب لاعبي الاتفاق بالانضباط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إعداده للموسم الرياضي الجديد في الـ 24 من يونيو الماضي باجتماعين منفصلين، الأول عقده رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل مع أعضاء الفريق، والثاني عقده المدرب مع اللاعبين. وتحدث المهندس الدبل مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم من جهازين فني وإداري ولاعبين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، مرحبا بالجهاز الإداري الجديد للفريق المكون من مدير الفريق فايز السبيعي والإداري محمد العمري، والجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب خالد العطوي وطاقمه المعاون، متمنيا لهم التوفيق في الموسم الجديد. في المقابل تحدث المدرب خالد العطوي مع اللاعبين في اجتماع آخر، طالبهم فيه بضرورة الانضباط والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم، موضحا أن العمل يجب أن يكون جماعيا بين كل أفراد الفريق بروح واحدة وهدف واحد لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته أجرى الفريق الأول تدريباته ضمن إطار مرحلة الإعداد الأولى للموسم المقبل، حيث اقتصرت على حصة واحدة مسائية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي بمدينة الدمام، إذ تركزت على الجوانب اللياقية، وذلك بهدف رفع معدلات اللياقة للاعبين قبل البدء في مرحلة الإعداد الثانية.