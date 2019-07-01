الامارات | شركة حتا تتعاقد مع الحارس الحمادي والمدافع وليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة حتا تتعاقد مع الحارس الحمادي والمدافع وليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة نادي حتا لكرة القدم مع حارس المرمى زايد الحمادي، قادما من نادي الظفرة على سبيل الاعارة لموسم واحد، كما وتعاقد مع المدافع السوداني وليد فراج قادما من نادي العين على سبيل الاعارة ايضا، لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد يمتد لموسم واحد. وحضر مراسيم توقيع العقد المدير التنفيذي لحتا علي عبد الله البدواوي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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