الامارات | حتا يتعاقد رسميا مع البرازيلي كلايتون سانتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد رسميا مع البرازيلي كلايتون سانتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة نادي حتا لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي كلايتون سانتوس وذلك لتمثيل الفريق الاول للإعصار في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. قادما اليه من نادي بيلينينسيش البرتغالي، بعقد يمتد لموسم واحد. وجرت مراسيم توقيع العقد المدير التنفيذي للنادي علي عبد الله البدواوي ووكيل أعماله اللاعب، ويلعب سانتوس بمركز المساك وذلك في اول التعاقدات الرسمية لحتا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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