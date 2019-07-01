شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يخرج عن صمته: «أنا مش ساحر عشان أغيّر أداء المنتخب» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يملك عبدالله السعيد، نجم الكرة المصرية والمنتخب الوطنى، موهبة وإمكانيات فنية فائقة تميزه عن بقية اللاعبين، جعلته أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها «أجيرى»، المدير الفنى للمنتخب، وتعول عليها الجماهير المصرية في حصد لقب أمم إفريقيا منذ فازت مصر بشرف تنظيم بطولة القارة السمراء، بل إن أداء «السعيد» في الدورى المصرى كان دافعا رئيسيا في اختياره للقائمة النهائية رغم عدم رغبة البعض في تواجده بمعسكر الفراعنة لأسباب ليس لها علاقة بمستواه الفنى وقدراته المتميزة، لكن عدم ظهور «عبدالله» بمستواه المعهود خلال مباريات الفريق في الدور الأول طرح العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية لعدم تألق أحد أهم العناصر الأساسية للمنتخب الوطنى، فهل الأمر يتعلق بأسباب لها علاقة بطريقة اللعب والمهام التي توكل له من المدير الفنى، أم أن الأمر له علاقة بأشياء خارج الملعب وضغوط تعرض لها منذ أزمته الشهيرة مع الأهلى وتوقيعه للزمالك.

وبات نجم الكرة المصرية مثار اهتمام عشاق الكرة المصرية حول مصيره في الموسم المقبل.. أسئلة كثيرة تدور في ذهن جماهير وخبراء الكرة المصرية.

«المصرى اليوم» توجهت بها إلى عبدالله السعيد الذي اختصنا بإجابات صريحة وصارمة تحدث خلالها عن رؤيته للمنتخب الوطنى وتوقعاته للمنافسة على اللقب الإفريقى وأسباب عدم قناعة الجماهير المصرية بأداء منتخبنا ورأيه في المنتخبات التي تتنافس في البطولة، فإلى الحوار:

■ كيف ترى تأهل المنتخب الوطنى لدور الـ16 لأمم إفريقيا؟

- أعتقد أننا حققنا هدفا مهما نحو المنافسة على اللقب الإفريقى، خصوصا أننا تصدرنا مجموعتنا بعد أن حققنا العلامة الكاملة بالفوز على زيمبابوى والكونغو وأوغندا، ومنحنا الثقة في خوض الأدوار المقبلة، لاسيما أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

■ لكن أداء المنتخب غير مقنع للخبراء والجماهير المصرية؟!

- طبيعى أن يكون هناك بعض الانتقادات للمنتخب الوطنى لرغبة الجماهير في الجمع بين الأداء المتميز والنتائج المبهرة، وهذا صعب تحقيقه في الوقت الراهن مع تطور أداء المنتخبات الإفريقية، وهو أمر يجب أن يضعه الجميع قبل أن يوجه للفريق الانتقادات.

■ ألست معى أن الفريق لم يواجه منتخبات إفريقية قوية في الدور الأول؟

- لا يوجد منتخب قوى أو ضعيف في البطولات المجمعة بدليل أن مدغشقر تمكن من الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل لا شىء، ومنتخبات أخرى حققت نتائج طيبة أمام منتخبات لها باع كبير في إفريقيا، ومن الأفضل التأكيد على أننا فزنا على منتخبات قوية ومحترمة واستطعنا الحفاظ على نظافة شباكنا بأداء كافة اللاعبين.

■ ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟

- أي اسباب التي تتحدث عنها؟!

■ عدم ظهور المنتخب الوطنى بأداء مقنع رغم التأهل لدور الـ16؟!

- قد تكون هناك أسباب تتعلق بنقص الخبرة عند بعض اللاعبين الذين يتعرضون لأول مرة لمثل هذه الضغوط سواء كانت جماهيرية أو إعلامية ورغبتنا جميعا كمصريين في حصد اللقب الإفريقى، لكننى أؤكد لك أن كل اللاعبين لديهم الرغبة في المنافسة على البطولة بقوة.

■ أين دور اللاعبين الكبار في إزالة التوتر لدى من ليست لديهم الخبرة الكافية؟

- اللاعبون الكبار يقومون بدورهم على أكمل وجه ونجلس سويا داخل المعسكر ونتعاهد فيما بيننا على بذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجماهير والمنافسة على اللقب.

■ البعض يردد أن تكاتف اللاعبين جاء في مصلحة اللاعب عمرو وردة الذي تم رفع الإيقاف عنه بعد جلستك ومحمد صلاح وأحمد حجازى مع هانى أبوريدة؟!

- لا تحدثنى عن مشكلة محددة.

■ هل يمكن أن نحصد اللقب؟

- نبذل ما في وسعنا.. وكرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد والتركيز خلال البطولة.. هكذا تعلمنا واكتسبنا خبرات عديدة في البطولات المجمعة تدفعنا للتأكيد على أن الاجتهاد يكون وراء حصد البطولات ولابد من مساندة الجماهير في كافة المباريات المقبلة.

■ أيهما تفضل: مواجهة كينيا أم جنوب إفريقيا أم أنجولا؟

- لا أفكر في فريق محدد، ولم أتابع أداء معظم المنتخبات التي تشارك في البطولة.. ومن يرغب في المنافسة على اللقب لا يفكر سوى في تحقيق الفوز على المنافسين.

■ ألم يلفت انتباهك أداء فريق من المشاركين في البطولة؟

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- حتى أكون دقيقا معك فإننى لم أتابع معظم المباريات، لكننى شاهدت مباراة الجزائر أمام السنغال وأعجبنى أداء لاعبى محاربى الصحراء وإصرارهم على تحقيق الفوز خلال مواجهة منافسهم.

■ لماذا يقارن البعض بين أداء الجيل الحالى وجيل المنتخب الوطنى الذي حصد بطولة أمم إفريقيا 2006 باعتبار أن البطولة تقام على أرض مصر في البطولتين؟

- لا أعرف.. جيل 2006 كان مليئا بالنجوم الكبار ورغم ذلك كانوا يتعرضون لضغوط كبيرة وكانوا يواجهون انتقادات في أدائهم وقت البطولة مثلما يحدث معنا في الوقت الحالى ونفس الأمر حدث معنا في البطولة الماضية التي تأهلنا فيها لنهائى أمم إفريقيا وخسرنا أمام الكاميرون بنتيجة 1- 2.

■ ماذا تقصد بما حدث معكم قبل بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في أنجولا؟

- واجهنا وقتها ظروفا صعبة وانتقادات لاذعة من جانب الخبراء وبعض جماهير الكرة المصرية، ولم يتوقع أحد تخطينا إلى الأدوار التالية، لكننا تمكنا من التأهل للدور النهائى أمام الكاميرون بعد أن تسللنا خلال البطولة دون أن يشعر بنا أحد وتخطينا فرقا مميزة على رأسهم المنتخب المغربى لو تتذكر، لكن لم يحالفنا التوفيق وخسرنا اللقب رغم أننا تفوقنا في بداية المباراة بهدف محمد الننى، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثانى وسجلت الكاميرون هدفين وحازت اللقب.

■ ممكن توضح!!

- الأمر لا يحتاج إلى توضيح.. فالمنتخب الوطنى عادة ما يتعرض لانتقادات خلال البطولات المجمعة لكن علينا أن تكون المساندة أكبر خلال المباريات المقبلة حتى نحصد البطولة الثامنة كما يرغب الجميع سواء جهاز فنى أو لاعبين أو جماهير.

■ ما السبب في تراجع مستواك؟

- مستواى لم يتراجع.. وأؤدى الدور الذي يكلفنى به الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى حسب ظروف كل لقاء ووفقا لقوة المنافس وأحيانا التعليمات تتعدل.

■ ما هي التعليمات التي يطلبها منك «أجيرى» خلال المباريات؟

- الجهاز الفنى يطلب منى أن أكون في مركز رقم 10 وهو ما يمنحنى دورا هجوميا أكبر وحرية في التمريرات والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وأحيانا يطلب منى اللعب في مركز رقم 8 حسب ظروف المباراة والتغييرات التي يجريها الجهاز الفنى سواء كانت تكتيكية أو استبدال اللاعبين.

■ لكن البعض كان يتوقع منك أداء أفضل خلال المباريات السابقة ويكون لك دور في تغيير أداء المنتخب خلال المباريات المقبلة؟!

- «أنا مش ساحر حتى أغير أداء المنتخب الوطنى لوحدى».. فأنا لاعب ضمن 11 لاعبا يخوضون المباريات وأقوم بما يتم تكليفى به من جانب الجهاز الفنى.

■ لكنك لاعب كبير وتمتلك تاريخا أكبر؟!

- أقوم بدورى كلاعب كبير داخل الفريق وأنفذ تعليمات الجهاز الفنى لى.

■ البعض يردد أنك لاتزال متأثرا بالضغوط التي تعرضت لها بعد رحيلك عن الأهلى؟!

- أي ضغوط التي تتحدث عنها؟

■ أقصد ضغوط توقيعك للزمالك ورحيلك عن الأهلى قبل احترافك بالدورى السعودى ثم عودتك إلى بيراميدز؟!

- أنت تعلم أننى لا أتأثر بأى ضغوط.. وكل ما يشغلنى هو عملى فقط والظهور بمستوى مميز عندما أنضم إلى أي فريق ولا أفكر في أي شىء آخر.

■ لكنك تعرضت لانتقادات وقتها بعد رحيلك عن الأهلى؟!

- لا أرغب في التحدث عن أي أمور خارج البطولة.

■ هل فعلا ستكون ضمن صفقة القرن التي أعلن عنها الزمالك منذ أيام قليلة؟

- قلت لك لا تسألنى في أي أمور أخرى بعيدا عن البطولة وطموحاتنا نحو تحقيق اللقب.