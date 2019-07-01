شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنجولا: هدفنا التأهل لدور الـــ16 بأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سردان فاسيلفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن فريقه سيواجه مالي في مباراة الجولة الختامية للمجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية غدا الثلاثاء بهدف الفوز.

وقال فاسليفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الاثنين: «نلعب غدًا أمام أحد أقوى فرق المجموعة، لديهم لاعبون رائعون في كل المراكز ستكون مباراة صعبة لكننا مستعدون لذلك».

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وأضاف: «سوف نلعب بشكل جيد، ولا يوجد علينا أي ضغوط ونسعى لحسم التأهل غداً».

وتحدث ماتيوس جالياتو لاعب أنجولا عن المباراة، قائلاً: «أكن الاحترام لمنتخب مالي ولكن لست منبهرًا بمستوى لاعبيهم وسنظهر أنا وزملائي غدًا مدى قوتنا كفريق».

وتتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتل المنتخب الأنجولي مع نظيره التونسي المركز الثاني برصيد نقطتين، وفي المركز الرابع منتخب موريتانيا بنقطة وحيدة.