آرسنال يقدم عرضًا لزاها.. ومانشستر يونايتد يترقب نصيبه

تقدم آرسنال بعرض إلى كريستال بالاس، من أجل الظفر بخدمات مهاجمه، ويلفريد زاها، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن آرسنال تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، لضم زاها صاحب الـ26 عاما، والذي ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال للمدفعجية.
وأضافت أن بعد خسارة كريستال بالاس خدمات آرون بيساكا، لصالح مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، فإن النادي لا يريد بيع الدولي الإيفواري، وطلب الحصول على 80 مليونًا، وهو ضعف العرض الذي قدمه الجانرز.
وأشارت الشبكة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار، أن مانشستر يونايتد يملك 25% من عقد زاها، بعد انتقاله لكريستال بالاس من صفوف الشياطين الحمر، في عام 2015.
وكان جوديكايل شقيق زاها، قد صرح مؤخرًا: "ويلفريد يحترم كريستال بالاس وجماهيره، حيث كان لهم فضل كبير عليه، لكن حلم أخي اللعب لآرسنال".
وأضاف: "بالنظر إلى كل ما قدمه ويلفريد إلى كريستال بالاس، ومساعدته على البقاء في البريميرليج، آمل أن يتوصل النادي لاتفاق مع آرسنال، لتحقيق حلم أخي باللعب للفريق الذي يشجعه منذ طفولته".
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