رسميًا.. يوفنتوس يضم رابيو

أعلن يوفنتوس تعاقده مساء اليوم الإثنين، مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إبرام التعاقد مع رابيو، والذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وسيكون لاعبًا في صفوف السيدة العجوز بداية من الموسم الجديد بعد 7 سنوات قضاها بقميص البي أس جي.

وأشار البيان، إلى أن يوفنتوس سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء في معقل النادي "أليانز ستاديوم" لتقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام.

وسيكون رابيو، الصفقة المجانية الثانية ليوفنتوس بعد اَرون رامسي، والثالثة له في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تعاقد البيانكونيري في الساعات الماضية مع لوكا بيليجريني ظهير روما.

وعاش رابيو فترة صعبة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تم استبعاده من المشاركة بقرار من الإدارة، بسبب رفضه تجديد تعاقده.