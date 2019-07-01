أعلن يوفنتوس تعاقده مساء اليوم الإثنين، مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
ونشر النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إبرام التعاقد مع رابيو، والذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وسيكون لاعبًا في صفوف السيدة العجوز بداية من الموسم الجديد بعد 7 سنوات قضاها بقميص البي أس جي.
وأشار البيان، إلى أن يوفنتوس سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء في معقل النادي "أليانز ستاديوم" لتقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام.
وسيكون رابيو، الصفقة المجانية الثانية ليوفنتوس بعد اَرون رامسي، والثالثة له في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تعاقد البيانكونيري في الساعات الماضية مع لوكا بيليجريني ظهير روما.
وعاش رابيو فترة صعبة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تم استبعاده من المشاركة بقرار من الإدارة، بسبب رفضه تجديد تعاقده.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يضم رابيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.