رسميًا.. ساوثهامبتون يضم لاعب ليفربول

قال ساوثهامبتون، اليوم الاثنين، إنه ضم المهاجم داني إينجز نهائيا من ليفربول، بعد فترة إعارة ناجحة.

وأعار ليفربول إينجز إلى ساوثهامبتون، لمدة موسم واحد، في أغسطس آب 2018، وأعلن النادي الواقع على الساحل الجنوبي اليوم أنه ضم اللاعب، لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ساوثهامبتون، دفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.3 مليون دولار) إلى ليفربول، لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وسجل إينجز سبعة أهداف مع ساوثهامبتون خلال 24 مباراة، في الدوري بالموسم الماضي.

Advertisements

وعاد اليوم الاثنين ليخوض مع زملائه أول تدريب، استعداد للموسم الجديد، وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

وقال إينجز الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب إنجلترا، لموقع ساوثهامبتون على الإنترنت "ينتابني شعور جيد، قضيت موسما هنا وشعرت أن مستواي تأرجح بين صعود وهبوط، بسبب بعض الإصابات الصغيرة.. لكنني تجاوزت كل هذه الأمور لأستعد جيدا للموسم الجديد".

وواصل "انتقلت الآن نهائيا وأشعر أنني في حالة جيدة.. خلال فترة الصيف ركزت على نفسي، وأهتم الآن فقط بخوض الموسم الجديد".