رسميًا.. الفتح يقطع طريق الهلال والنصر بضم كوفال

أنهت إدارة الفتح السعودي، اليوم الاثنين، إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني، ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينامو كييف، لتمثيل الفريق لمدة 3 سنوات.

وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاما، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع الفتح على سبيل الإعارة، في الموسم الماضي، وبناءً على توصية المدير الفني للفريق، فتحي الجبال.

ومن جانبه، عبر كوفال عن سعادته بالتوقيع، موضحا أن البيئة الرياضية الجاذبة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له، كانا وراء قراره بالاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وتحقيق أحسن النتائج بالتعاون مع زملائه.

وكان كوفال قد تلقى عروضا من عدة أندية بالدوري السعودي، مثل الهلال والنصر، بعد تألقه اللافت، لكن اللاعب قرر في النهاية الاستمرار مع الفتح.