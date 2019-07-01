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اجتماع يُقرب إريكسن من ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن عقد مارتن شوتس وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام، جلسة مع إدارة .

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل إريكسن سيجتمع مع مسؤولي ريال مدريد من أجل مناقشة اهتمام الميرنجي بضم اللاعب.

وكان إريكسن قد قرر مؤخرًا عدم تجديد عقده مع توتنهام، ويريد حسم انتقاله لصفوف ريال مدريد، حيث حاول الملكي ضمه قبل عامين، لكن إدارة السبيرز رفضت الدخول في أي مفاوضات بأقل من 150 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ظل الظروف الحالي، فإن وصيف الموسم الماضي منفتح على الاتفاق مع ريال مدريد.

ويُعد بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هو الهدف الأساسي لريال مدريد، وحال فشل التعاقد معه سيتم الاتجاه نحو إريكسن.

وقد يكون دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام خيارًا آخر للميرنجي، إذا قررت إدارة ناديه تقليل سعره إلى أقل من 50 مليون يورو.

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