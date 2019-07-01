شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الباطن برئاسة الهويدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‪@almateb1 اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، وذلك لمدة 4 سنوات. Advertisements وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي على النحو التالي: مبارك الظفيري (عضواً)، ضيدان الشمري (عضواً)، محمد العفاسي (عضواً)، زياد العدواني (عضواً)، عبدالله الشمري (عضواً)، عايد الحربي (عضواً)، سلطان الغضبان (عضواً)، ذياب المريخي (عضواً). من جانب آخر، قررت إدارة نادي الباطن تعيين عوض الهزيمي مديراً تنفيذياً للنادي، حيث سبق للهزيمي العمل بالنادي عضواً بمجلس الإدارة، وكان يشغل منصب أمين عام النادي.



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