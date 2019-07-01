شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يشتري عقد الحارس ماكسيم كوفال لـ3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من نادي دينامو كييف، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم القادم لمدة 3 سنوات.

وجاء شراء عقد الحارس ذي الـ26 عاما بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، وبناء على توصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال.

من جانبه، عبر الحارس كوفال عن سعادته بالتوقيع، موضحا أن البيئة الرياضية الجاذبة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانتا وراء قراره بالاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه لخدمة «النموذجي» وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.