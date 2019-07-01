الهلال يسبق لوشيسكو إلى معسكر النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أنهى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس إجراء الفحوص الطبية الاعتيادية في أحد المستشفيات بمدينة الرياض قبل مغادرتهم صباح اليوم إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى الـ 23 من يوليو الجاري، في انطلاق تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019.

من جهته وقع في مدينة باريس الفرنسية أمس رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل عقدا مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ليقود بموجبه الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

قائمة الهلال إلى النمسا

حراسة المرمى:

علي الحبسي، عبدالله المعيوف، محمد الواكد.

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المدافعون:

علي البليهي، ومحمد جحفلي، وعبدالله الحافظ، ومتعب المفرج، وديجينك، والبرتو بوتيا، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وحسن كادش.

خط الوسط:

محمد الدوسري، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، وأحمد أشرف، وخالد الجبيع، ونواف الغامدي، ومحمد كنو، وهتان باهبري، ومحمد الشلهوب، وكارلوس ادواردو، وسباستيان جوفينكو، ونواف العابد، وسالم الدوسري، وذعار العتيبي.

خط الهجوم:

عبدالرحمن اليامي، وسوريانو، وبافيتمبي جوميز، وعمر خربين.