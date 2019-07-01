الأهلي يطير الجمعة إلى النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا يوم الجمعة المقبل للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري.

وبدأ الفريق الكروي بالأهلي تدريباته أمس الأول تحضيرا للموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019 ، بتدريبات على ملعب النادي بمحافظة جدة بقيادة المدرب الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والطاقم الفني المساعد له.

وتركزت التدريبات التي حضرها الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، ورئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الصائغ، على الجوانب اللياقية من خلال الدوران حول المضمار، وإجراء بعض التدريبات الخاصة برفع المعدل اللياقي للاعبين.