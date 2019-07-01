نجوم الاتحاد والأهلي يبهرون متابعي السلة 3X3

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقامت فعالية كرة السلة 3X3 ضمن موسم جدة يوما خاصا للرياضيين حضره نجوم كرة القدم وكرة السلة والإعلاميون وسط أجواء جماهيرية مميزة.

وتواجد في الفعالية لاعب الأهلي والاتحاد والنصر والمنتخب السابق لكرة القدم، طلال المشعل، وحارس الأهلي السابق لكرة القدم، عبدالهادي حداد، ونجم سلة الاتحاد والمنتخب السابق، جابر الشمراني، ولاعبا الاتحاد الحاليان لكرة السلة، عمران فلاتة وأيمن مدني، ولاعب الوحدة والمنتخب السعودي، محمد آدم. وشارك نجوم كرة القدم ونجوم السلة في الفعالية مع عدد من الجمهور. وفاجأ طلال المشعل الجميع بمهاراته في كرة السلة، وتمكن مع فريقه الذي قاده أيمن مدني من الفوز بالتحدي، كما قدم عبدالهادي حداد مستوى رائعا رغم تواجده مع الثنائي المميز محمد آدم وعمران فلاتة اللذين أمتعا الحاضرين بمهاراتهما بكرة السلة، فيما لا تزال لمسات اللاعب التاريخي للاتحاد في كرة السلة جابر الشمراني حاضرة، حيث قدم رميات ثلاثية أكدت على أن الموهبة لا تموت.

وفي سياق آخر انطلقت أمس الأول التصفيات الأولية لبطولة كرة السلة 3X3 للمحترفين وستستمر حتى اليوم، بعدها تلعب الفرق المتأهلة النهائيات يومي الخميس والجمعة 4-5 يوليو. وتبلغ قيمة الجوائز في البطولة 60 ألف ريال، وستلعب في مكان الفعالية في المنطقة الرياضية بالواجهة البحرية بجوار مبنى 9. وقد جهزت اللجنة المنظمة مدرجات خاصة للجماهير الراغبة في الحضور والاستمتاع بمهارات محترفي اللعبة.