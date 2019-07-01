شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سيناريوهات الزمالك لمواجهة تمرد كهربا فى 3 خطوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الخلافات السيطرة على علاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، حيث تتفاقم الأزمة يوميا فى ظل انقطاع اللاعب التام عن التواجد فى مقر النادي، لحضور التدريبات وكذلك غيابه عن معسكر قبرص الذى انطلق اليوم.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بشكل واضح وصريح، تمرد محمود كهربا على القلعة البيضاء، ورفضه الحضور للنادي نهائيا بداعى انتهاء عقده وعدم صحة العقد الحالى الذى يمتد لثلاث سنوات قادمة.

ووضع مسئولو الزمالك عدة سيناريوهات لمواجهة تمرد كهربا الحالى عبر 3 خطوات سيقوم النادي الأبيض بتنفيذها بشكل تدريجى خلال الأيام القادمة، لضمان حقوقه فى اللاعب وعدم رحيله بشكل مفاجئ.

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وبالفعل بدأ الزمالك فى تنفيذ هذه السيناريوهات بتطبيق الخطوة الأولى وهو ما يرصده الخليج 365 بشكل تفصيلى.

السيناريو الأول هو إثبات صحة عقد كهربا مع الزمالك، وبالفعل تم تنفيذ هذه الخطوة بظهور رئيس القلعة البيضاء فى مقطع فيديو عبر الموقع الرسمى وقيامة بعرض عقد اللاعب مع النادي على الهواء مباشرة والتأكيد على صحة توقيع كهربا وكذلك اعتماد اتحاد الكرة، لتكون رسالة شديدة اللهجة للاعب وكذلك للنادي الأهلي بعد الأنباء التى ترددت عن سعى القلعة الحمراء للتعاقد مع اللاعب.

بينما السيناريو الثانى سيكون تجميد كهربا بشكل نهائى، وفرض العقوبات والغرامات تجاه وهو ما حدث بالفعل لكن ستكون الخطوة التالية هى تقديم شكوى ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة لانقطاعه عن التدريبات وكذلك لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة وأنه يتقاضى رواتبه بشكل منتظم ولا يوجد أى سبب يدعو لفسخ تعاقده وفقا لتأكيدات مسئولو الزمالك.

فيما سيكون السيناريو الثالث فى موقف مسئولو الزمالك تجاه أزمة كهربا، هو رفض رحيل اللاعب فى الميركاتو الصيفى المقبل وكذلك تعديل عقده كما طلب، والتمسك باستمراره وفقا للعقد القديم وراتبه الحالى والذى لا يتخطى 3 ملايين جنيه سنويا بينما يطلب اللاعب فى الوقت الحالى تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم للبقاء مع القلعة البيضاء.