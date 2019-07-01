شكرا لقرائتكم لاسارتى يقرر منح لاعبيه إجازة من التدريبات يوم الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي منح لاعبيه أجازة من التدريبات يوم الخميس المقبل، على أن يتدرب الفريق الجمعة صباحاً، ويطير لأسبانيا عصر نفس اليوم.

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وانضم علي لطفي حارس مرمى الفريق في المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وكان لطفي قد اكتفى بأداء تدريبات في صالة الجيمانزويوم بسبب إصابته بكدمة خفيفة في السمانة.

ويسافر الأهلى الى اسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.