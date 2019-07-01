شكرا لقرائتكم حسين السيد يشارك فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى، المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتس بمقر الجزيرة، وعاد حسين السيد من فترة إعارة مع نادي الاتفاق السعودي، والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

ويسافر الأهلى إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

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وغاب مؤمن زكريا لاعب الفريق عن المران، وكان زكريا قد انتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة، لكنه تغيب عن المران المسائي اليوم.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.