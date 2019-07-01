شكرا لقرائتكم الفيصلي يتعاقد مع مهاجم برازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيصلي، يوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي ويليام ألفيس للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، قادما من تشافيز البرتغالي.

وجرت إجراءات التوقيع مع صاحب الـ "27 عاما" في مقر النادي بمدينة حرمة، علما بأن ألفيس يلعب في خانة الهجوم وسبق وخاض عدة تجارب خارج البرازيل.

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وحل الفيصلي في المركز السادس، خلال منافسات الدوري الموسم المنصرم، وذلك بعدما جمع 43 نقطة.

وأعرب ألفيس عن سعادته بعد الوقيع مع الفيصلي، وقال في تصريحات نشرها حساب نادي عبر "تويتر": سعيد بانضمامي إلى الفريق، وأتشرف بارتداء قميص الفيصلي، وسأقدم أفضل ما لدي من أجل خدمة الفريق.

يشار إلى أن ألفيس لعب مع أندية بوتافوغو البرازيلي وجيلينا السلوفاكي وكايسري سبور التركي إلى جانب تشافيز البرتغالي.