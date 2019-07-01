شكرا لقرائتكم بوصوفة يتألق.. ويقود المغرب للفوز على جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 1 - صفر يوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتأهل المنتخب المغربي من قبل هذه المباراة إلى دور الستة عشر باعتباره متصدرا للمجموعة الرابعة، كما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما احتل وصافة المجموعة بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، ولكن مبارك بوصوفة لاعب وسط الشباب السعودي خطف هدف الفوز القاتل لأسود الأطلس في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وحجز المنتخب الإيفواري لكرة القدم مقعده بجدارة في الدور الثاني بفوزه الكبير والثمين 4 - 1 على نظيره الناميبي يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

Advertisements

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف نظيره المغربي وبفارق ثلاث نقاط أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وأنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماكس ألان غاردل في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جيوفري سيري داي هدف الاطمئنان للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 58 فيما سجل غوسلين كاماتوكا الهدف الوحيد للمنتخب الناميبي في المباراة وهو الهدف الوحيد للفريق في البطولة الحالية.

واختتم المنتخب الإيفواري المباراة بهدفين متتاليين سجلهما ويلفريد زاها والبديل ماكسويل كورنيه في الدقيقتين 84 و89 .

وودع المنتخب الناميبي البطولة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي حيث احتل المركز الرابع الاخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط.