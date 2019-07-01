شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين الهلال و"التعاونية" لمدة 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة نادي الهلال، يوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية" للتأمين، لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري والرئيسي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وقال الهلال في بيان صحافي: تمتد اتفاقية الشراكة بين الطرفين لمدة 5 سنوات، بداية من الموسم الرياضي المقبل، وتنال "التعاونية" العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي.

وأضاف البيان: سيظهر شعار شركة "التعاونية" في منطقة أسفل الظهر في قمصان فرق كرة القدم بنادي الهلال.

وقال فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال: سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة، مع أحد أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشراكة مع "التعاونية" تأتي امتدادا لمساعي النادي الحثيثة في مواصلة الارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر توقيع عقود مع شركات رائدة ومتميزة في مجالها.